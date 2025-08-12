Fiscalía judicializa a exsecretario de Infraestructura de Tunja

Tunja

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Rafael Guillermo Acevedo Pedrosa, exsecretario de Infraestructura de Tunja, por presuntas irregularidades en un contrato verbal celebrado con el propietario de una reserva en Motavita (Boyacá) para el suministro de recebo destinado a obras públicas de la ciudad entre 2016 y 2017.

Un fiscal de la seccional Boyacá le formuló imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que no fue aceptado por el procesado.

De acuerdo con la investigación, el contrato nunca fue formalizado por escrito, ni se adelantó un proceso de selección, estudios previos o apropiación presupuestal. El suministro de recebo se realizó entre abril de 2016 y marzo de 2017, siendo transportado en volquetas, la mayoría pertenecientes al parque automotor de la Alcaldía de Tunja. El valor del material entregado ascendió a 47,3 millones de pesos.

La Fiscalía estableció que, cuando el proveedor presentó la cuenta de cobro, esta fue rechazada por la administración municipal debido a la inexistencia de un contrato legalmente suscrito. Sin embargo, en 2024, ambas partes el exfuncionario y el propietario de la reserva firmaron un acuerdo de indemnización por 70 millones de pesos.