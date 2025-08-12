¿Farmacias de las EPS esconden los medicamentos en Ibagué?

Ibagué

La secretaria de Salud de Ibagué, Liliana Ospina, confirmó que en un operativo realizado a una farmacia de la ciudad se evidenció que mientras los usuarios salían sin sus medicamentos porque quedaban pendientes por un desabastecimiento, al interior de las bodegas sí había existencias.

“Muy preocupados porque desde la Secretaría estamos con el tema de farmacias, nuevamente hicimos un operativo sorpresivo donde se vuelve costumbre que si no llegamos no les entregan ni pañales, ni agujas, ni medicamentos básicos como los medicamentos para la tiroides”, dijo Ospina.

La funcionaria sostuvo que junto a un equipo de trabajo se hizo la revisión de la reserva de los medicamentos y se evidenció que algunas personas de las que acababan de salir con pendientes retornaron y los medicamentos aparecieron.

“Entonces la pregunta es ¿no les están entregando los medicamentos por qué? ¿Por qué hay desabastecimiento? O ¿Por qué es un capricho de la farmacia para lo no entrega de los medicamentos?”, mencionó la secretaria de Salud de Ibagué.

No se puede jugar con la salud de los ibaguereños

Liliana Ospina advirtió que los operativos continuarán en las farmacias de las EPS porque no es posible que se estén presentando este tipo de casos que atentan contra la salud de los ciudadanos.

“Pacientes que tienen hipertensión, diabetes y que necesitan los medicamentos de maneja continua no pueden seguir esperando”, manifestó la funcionaria. A la vez resaltó que las denuncias por este tipo de prácticas se han duplicado en los últimos meses en la capital del Tolima.

¿Qué está pasando con las investigaciones por este tipo de hechos?

Finalmente, sostuvo que las denuncias se han remitido a la Secretaría de Salud y a la Superintendencia de Salud para que se tomen las determinaciones contra las entidades que le están incumpliendo a los ibaguereños.

Dato: según información revelada por la Personería de Ibagué el operativo se realizó en la sede de Audifarma en la calle 23 con carrera Sexta.