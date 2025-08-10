EPS adeudan $1.2 billones a la red pública y privada del Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, mostró preocupación por la crisis que vive el sistema de salud en el departamento y aseguró que la salud no solo debe ser vista como un derecho, sino como un “hecho” que debe garantizarse con recursos y planificación.

Matiz reveló la preocupante cifra durante una reunión que se realizó en la semana que termina con alcaldes y gerentes de 23 hospitales públicos, a quienes se les entregó el subsidio de oferta por un valor de $8.600 millones para ayudar a los hospitales a cubrir sus gastos administrativos.

La mandataria de los tolimenses explicó que la deuda total que enfrentan los hospitales de la región, tanto públicos como privados, supera el billón de pesos. Según la gobernadora, las IPS certificaron una deuda de más de $800 mil millones en la red pública, y más de $400 mil millones en la red privada.

“Hoy, estamos hablando de más de un billón de pesos en deudas de salud en el Tolima. Es una cifra alarmante que no solo afecta a los hospitales, sino que también pone en riesgo el servicio a la gente. La situación es muy grave, y afecta la calidad del servicio”, dijo la gobernadora del Tolima.

Matiz también hizo referencia a los esfuerzos de los gerentes para poder pagar los salarios a los trabajadores, y explicó que, a pesar de las dificultades, todos los hospitales públicos han logrado mantener al día los pagos, lo que antes no siempre sucedía.

La gobernadora también mencionó la reciente resolución del Ministerio de Salud, que establece nuevas medidas cautelares sobre las deudas del sector. En respuesta, dijo que el gobierno departamental ya había pedido a la Superintendencia de Salud una revisión de los efectos de dicha resolución. Además, advirtió que, aunque el subsidio entregado es un alivio, no es suficiente para resolver el problema de fondo.

“Para que sea un hecho la salud en este país, debe existir planeación y debe existir recursos. Y por eso tenemos que trabajar muy fuerte para lograr esos recursos que lleven a fortalecer toda la red de salud de nuestro departamento del Tolima”, puntualizó.