Asesinan a dos hermanos recolectores de café en el norte del Valle

Dos hermanos dedicados a la recolección de café fueron asesinados en zona rural del municipio de El Águila, en el norte del departamento.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron atacadas a disparos por hombres armados en el sector El Embal, mientras regresaban hacia una finca luego de realizar una diligencia.

Los dos hombres eran conocidos con los alias de “El Mono”, de 33 años, quien registraba anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes, y “El Grillo”, de 36 años. Ambos trabajaban en labores relacionadas con la cosecha de café en la zona.

Debido a que el crimen ocurrió en un lugar alejado del casco urbano, los cuerpos fueron trasladados por sus familiares hasta la población para el respectivo procedimiento judicial.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y establecer si estaría vinculado a un posible ajuste de cuentas por el control del territorio.

De manera adicional, se conoció que otro hermano de las víctimas fue hallado sin vida días atrás en la vía entre Cartago y Ansermanuevo.