Café de Nariño podría llegar a restaurantes y cafeterías de Dinamarca

Delegación de Dinamarca en visitó los municipios de La Unión y San Pablo- Foto: Embajada de Dinamarca en Colombia

Pasto-Nariño

Torben E. Hoffmann Rosenstock, director ejecutivo de DRC – el gremio más importante del sector hospitalario de Dinamarca con una representación de más de 1.000 restaurantes y cafeterías en este país encabezó la delegación de que llegó al departamento de Nariño con el fin de conocer el origen del café que se produce en esta región.

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El empresario danés pudo conocer la calidad y el orgullo que caracteriza nuestra producción caficultora en Nariño, cuando visitó los municipios de La Unión y San Pablo, junto con potenciales compradores interesados en la historia de vida que cuenta cada grano de café.

“He conocido familias que han trabajado en sus fincas por generaciones. Aquí el trabajo caficultor no es solo un empleo – es una forma de vida. Toda la familia contribuye y el respeto por la naturaleza y la biodiversidad está profundamente arraigado. Al mismo tiempo, entendí las realidades económicas: el café tiene un alto valor a nivel global — pero una gran parte de ese valor no regresa a quienes realmente realizan el arduo trabajo”: señaló.

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La visita es fruto del trabajo de varios meses entre la Embajada de Colombia en Dinamarca, la Alianza Cafetera de Colombia y Matria Company, empresa exportadora de café en Colombia.

El objetivo es fortalecer el relacionamiento directo con las comunidades caficultoras, eliminar intermediarios, conocer de primera mano las dinámicas productivas de los territorios y visibilizar el trabajo organizativo de las asociaciones y cooperativas que hacen parte de la Alianza Cafetera de Colombia y sus aliados.

La delegación visitó los municipios de La Unión y San Pablo, en donde recorrió fincas cafeteras y sostuvo encuentros con las comunidades y líderes de las organizaciones ASOCAFENAR y CORMOSUR

Más allá del recorrido por fincas y territorios, la agenda permitió consolidar espacios de encuentro con las comunidades, reconocer el liderazgo de las organizaciones de base y visibilizar el respaldo institucional de gobernaciones, alcaldías y entidades acompañantes en los diferentes departamentos visitados.

Este acercamiento entre Nariño y Dinamarca abre nuevas oportunidades para avanzar en procesos de comercialización internacional, con proyección hacia una red de más de 1.000 restaurantes y cafeterías en este país, reconocido por tener uno de los mayores consumos por cápita de café en el mundo.