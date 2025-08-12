Esta es la propuesta para que el nuevo estadio de Bogotá se llame ‘Miguel Uribe’ / Getty Images

Este martes 12 de agosto, durante la Plenaria del Consejo de Bogotá, Emel Rojas propuso que el nuevo estadio de la capital del país lleve por nombre ‘Miguel Uribe’, esto como homenaje al difunto senador y precandidato presidencial.

En cámara ardiente es velado el cuerpo sin vida de Miguel Uribe, su padre al lado del féretro de su hijo. Foto: Cortesía WRadio Ampliar

Según comentó, la idea es que el deporte capitalino “también tenga esa memoria” por una persona “bogotana, que quiso a Bogotá y trabajó en Bogotá barrio a barrio”. Rojas hizo la salvedad de que dicha petición debe conversarse con el alcalde Carlos Galán y ‘Sencia’, el concesionario encargado del nuevo escenario deportivo.

“Podríamos mirar la posibilidad de que el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y podríamos incluirlo en el contrato, lleve el nombre de ‘Miguel Uribe’“, empezó diciendo.

Y complementó al respecto: “Miguel es una persona que para nosotros fue amigo, colega, candidato a la Alcaldía y secretario de gobierno. Miguel es bogotano, quiso Bogotá, trabajó en Bogotá barrio a barrio y qué bueno que el deporte también tenga esa memoria de Miguel Uribe Turbay con su nombre en el nuevo estadio”.

Vea acá la declaración completa de Emel Rojas:

#BOGOTÁ. El concejal @EmelRojasC propuso en la Plenaria del @ConcejoDeBogota que el nuevo Estadio de fútbol de la ciudad que comenzaría a hacerse el 1 de marzo del 2026 lleve el nombre de #MiguelUribeTurbay. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/1hognFVlU8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2025

Así será el nuevo estadio en Bogotá

Es preciso recordar que el nuevo Estadio Nemesio Camacho no será construido sobre el antiguo, tal y como se había planteado inicialmente, sino que será llevado a cabo desde cero en un punto aledaño. Según comentó el alcalde Carlos Galán en 6AM, dicha cuestión permitirá que el escenario esté listo en menos tiempo.

“Nosotros llegamos y recibimos una APP adjudicada con un grupo, hicimos el acta de inicio y tenía unos retos, que hemos buscado resolver. Uno de ellos era que el nuevo estadio se iba a construir en el mismo sitio del actual, como si fuera una renovación, pero se haría al tiempo con todo operando. Llegamos a un acuerdo entre el IDRD y Sencia de hacer un nuevo estadio en otro punto del mismo polígono, hacia el costado oriental, y en menos tiempo”, indicó en su momento.

Así luce el Estadio El Campín / Twitter: @MillosFCOficial. Ampliar

La idea entonces es tener un estadio con las siguientes novedades:

Capacidad para más de 50 mil personas

Techo retráctil

Grama híbrida

Se espera entonces que el nuevo Nemesio Camacho esté listo diciembre del 2027 y a partir de ese momento se convierta en un modelo deportivo para el país. Adicionalmente, el Alcalde confirmó que se busca también recibir eventos internacionales, como lo es la final de la Copa Libertadores, y también luchar por ser la sede de la Selección Colombia en Eliminatorias.