¡Es oficial! Michael Ortega nuevo jugador de Real Cartagena

Luego arreglar su vinculación con Real Cartagena, el volante atlanticense de 34 años Michael Ortega Dieppa, es nuevo jugador del heroico hasta diciembre de 2025.

El creativo, quien trabajó en el semestre anterior para Aurora de Bolivia, llega como jugador libre y se sumará a la disciplina del profesor Martín Cardetti este miércoles 13 de agosto, tras aprobar la revisión médica.

Ortega llega a suplir la necesidad de creación que tienen los heroicos, por la salida del ‘Chócolo’ Juan José Ramírez. El refuerzo auriverde También prestó sus servicios en el Deportivo Cali, Once Caldas, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto. En el exterior se destaca su actuación con el Bayer Leverkusen, Atlas mexicano y The Strongest boliviano.