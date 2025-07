Sorpresiva razón por la que Michael Ortega dejó el fútbol de Bolivia: ¿Llegará al Cali o Junior?

El mercado de fichajes en Colombia cierra el próximo lunes 28 de julio, varios equipos ya han reforzado su plantel para afrontar los compromisos del segundo semestre de la Liga Colombiana. Sin embargo, Junior de Barranquilla o Deportivo Cali podrían incorporar a un centrocampista que viene del exterior.

Se trata del colombiano Michael Ortega, de 34 años, quien tuvo un buen rendimiento en territorio boliviano, pero su contrato finalizó y ahora se encuentra como agente libre.

“Mucha gente en el medio piensa que sigo en Bolivia. En redes no he dicho que terminé mi contrato, entonces he dejado mis cosas en Dios. Mi representante se está moviendo, pero que un equipo se haya contactado conmigo no, por lo menos que yo sepa”, reveló Ortega sobre su situación.

Cabe recordar que, Michael debuto en el Cali a sus 17 años, en donde disputó 32 partidos, marcando 3 goles y 2 asistencias, durante el 2009 al 2010. Además, en el 2013 fue jugador del Junior de Barranquilla, donde jugó 86 partidos, 7 asistencias y 7 goles

“A esta edad, fui al Cali y salimos campeones. Fue un buen retorno, y se cumplió. También, todo el mundo sabe mi amor y cariño desde niño por Junior”.

Sin embargo, Ortega aclaró en una conversación con El VBAR de Caracol Radio, que hasta el momento no ha recibido ninguna propuesta de equipos colombianos, aunque no descarta la oportunidad de volver a jugar en su país.

“No tengo ninguna propuesta en Colombia, no he hablado con ningún club... A quién no le gustaría volver a su país, regresar luego de 4 años haciendo buenos torneos en Libertadores. Se han hecho las cosas bien para regresar. Mi regreso de Bolivia fue plenamente por el país, hay muchos problemas por el dólar y problemas internos”.

Ortega estará atento a posibles ofertas para reforzar a algún equipo colombiano antes del cierre del mercado de fichajes, el próximo lunes 28 de julio.