El Pulso del Fútbol, 12 de agosto de 2025

Participación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores

Participación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores

En este programa de El pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la participación de los jugadores colombianos en el balompié internacional. César dijo: “Lucho entró y tuvo una muy clara, después tuvo tres más y se las comió, no puede errar las oportunidades que erró hoy. Durán hizo gol y algunos lo quieren sacar de la Selección Colombia”. Sobre el tema Steven agregó: “Es muy popular decirlo hoy que hizo gol, pero yo no sé si deba ser convocado a la Selección Colombia. Y lo de Lucho si tiene que mejorar”.

