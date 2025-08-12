El Pulso del Fútbol, 12 de agosto de 2025
El Pulso del Fútbol analiza los partidos de los equipos colombianos en torneos Conmebol.
Participación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores / Getty Images
En este programa de El pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la participación de los jugadores colombianos en el balompié internacional. César dijo: “Lucho entró y tuvo una muy clara, después tuvo tres más y se las comió, no puede errar las oportunidades que erró hoy. Durán hizo gol y algunos lo quieren sacar de la Selección Colombia”. Sobre el tema Steven agregó: “Es muy popular decirlo hoy que hizo gol, pero yo no sé si deba ser convocado a la Selección Colombia. Y lo de Lucho si tiene que mejorar”.
