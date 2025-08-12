El astro del fútbol Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anuncian su matrimonio

El jugador de fútbol portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influencer española Georgina Rodríguez anunciaron este lunes a través de las redes sociales que se casaran tras casi diez años de convivencia y varios hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Georgina Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo plateado gigante y el texto que le acompaña “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La publicación ha llegado acompañada de una ola de felicitaciones y mensajes en la publicación. Cabe destacar que la relación entre Cristiano Ronaldo y Goergina es conocida a nivel mundial, por lo que comparten día a día en sus redes sociales y la serie en Netflix que relata la intimidad día a día de la familia en las canchas del mundo.

El jugador Ronaldo, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, equipo de Arabia Saudita y la ‘influencer’, están juntos desde 2016, ya habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, pero hasta hoy 11 de agosto de 2025 dieron a conocer la noticia. Especialmente en el ‘reality’ de Rodríguez ‘Soy Georgina’ de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente, ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace. EFE

