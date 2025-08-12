¿Cuál es el reclamo de los ediles al gobernador de Santander?

Ediles de Bucaramanga se manifestaron frente a la Gobernación de Santander para exigir el cumplimiento sobre la adecuación en el edificio donde ejercen sus funciones, ubicado en la diagonal 15 # 45-80.

Mauricio Rincón, presidente de la Asociación de Ediles, aseguró que el gobernador se ha comprometido en distintas ocasiones a dotar el inmueble con servicios públicos y realizar las reparaciones necesarias, pero que no se han registrado avances.

“Ya llevamos 17 meses y en estos momentos no se ha hecho nada. Nosotros, los ediles de Bucaramanga, somos elegidos por voto popular, igual que el gobernador, el alcalde o un concejal”, señaló.

¿Qué le respondió la Gobernación a los ediles?

Desde la Gobernación, Ricardo Barreto, de la Dirección de Participación Ciudadana, explicó que el proceso avanza y que se requieren trámites con recursos públicos, además de la firma de un comodato que permitiría a los ediles administrar el espacio.

Por otra parte, desde la Asociación municipal de integrantes de juntas administradoras locales de Bucaramanga, manifestaron que han solicitado en reiteradas ocasiones una respuesta sobre el estado del proyecto, sin recibir soluciones concretas.