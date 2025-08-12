Impactante: Bomberos liberan la pierna de una mujer atrapada en una motocicleta

Bucaramanga

En un dramático accidente de tránsito ocurrido en la calle 31 con carrera 19, en el centro de Bucaramanga, una mujer de aproximadamente 50 años quedó con su pierna derecha atrapada en la llanta trasera y la cadena de una motocicleta. Mientras llegaban las autoridades comunidad del sector le hizo un torniquete en la pierna a la mujer para que no se desangrara.

Vea el impactante video:

Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga, comentó cómo realizaron el procedimiento: “Al lugar llegaron cuatro unidades y una máquina, con las herramientas especializadas. La mujer tenía lastimosamente la extremidad inferior aprisionada en una de las ruedas, en la parte trasera de la motocicleta. Nos tocó con pulidora quitar la parte de la moto, para separar las piezas y poder atender a la mujer”.

Tras recibir primeros auxilios, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Santander, en donde se recupera. Al parecer, según el motociclista el accidente ocurrió luego de pasar por un hueco.