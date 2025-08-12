Bucaramanga

Impactante: Bomberos liberan la pierna de una mujer atrapada en una motocicleta

El hecho ocurrió en la calle 31 con carrera 19 en el centro de Bucaramanga. La pierna de la mujer quedó atrapada en la llanta trasera y la cadena de la motocicleta.

Diego Rodriguez, director de Bomberos de Bucaramanga

Diego Rodriguez, director de Bomberos de Bucaramanga

00:39

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Paula Camila Maldonado

Bucaramanga

En un dramático accidente de tránsito ocurrido en la calle 31 con carrera 19, en el centro de Bucaramanga, una mujer de aproximadamente 50 años quedó con su pierna derecha atrapada en la llanta trasera y la cadena de una motocicleta. Mientras llegaban las autoridades comunidad del sector le hizo un torniquete en la pierna a la mujer para que no se desangrara.

Vea el impactante video:

Diego Rodríguez, director de Bomberos de Bucaramanga, comentó cómo realizaron el procedimiento: “Al lugar llegaron cuatro unidades y una máquina, con las herramientas especializadas. La mujer tenía lastimosamente la extremidad inferior aprisionada en una de las ruedas, en la parte trasera de la motocicleta. Nos tocó con pulidora quitar la parte de la moto, para separar las piezas y poder atender a la mujer”.

Tras recibir primeros auxilios, la mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario de Santander, en donde se recupera. Al parecer, según el motociclista el accidente ocurrió luego de pasar por un hueco.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad