Filtración del número personal del Ministro de Defensa obliga a reforzar su seguridad
La divulgación del número generó intentos de hackeo al jefe de la cartera de Defensa.
La divulgación pública del número personal del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por parte del sargento retirado Alexander Chalá Sáenz, desencadenó una serie de incidentes que obligaron al alto funcionario a cambiar la línea que había usado durante más de 20 años.
Tras la filtración, que se realizó en redes sociales, comenzaron a registrarse amenazas directas, intentos de hackeo, riesgos de interceptación ilegal de comunicaciones, estafas y ataques para obtener la ubicación del ministro.
Según informaron fuentes del Ministerio de Defensa, algunos de estos intentos también buscaban sustraer información clasificada y acceder a claves de cuentas bancarias, redes sociales y correos electrónicos.
Ciberdefensa de las Fuerzas Militares evitó que los ataques tuvieran éxito, pero el nivel de riesgo llevó a expertos a recomendar el cambio inmediato de número y equipo celular, así como el refuerzo del dispositivo de seguridad personal del ministro, su familia y las instalaciones del Ministerio en Bogotá.
La línea filtrada era utilizada habitualmente para comunicaciones directas con altos mandos militares y policiales, miembros del Gobierno Nacional, gobernadores, alcaldes, líderes sociales y colaboradores del despacho ministerial, lo que incrementó la gravedad de la situación.
Inteligencia Militar detectó que, aunque el sargento Chalá intentó ocultar parcialmente los dígitos del número, hackers lograron reconstruirlos y acceder a datos sensibles.
Entre las amenazas identificadas, también se hallaron intentos por rastrear en tiempo real la ubicación del ministro, incluso durante reuniones y operaciones de carácter reservado.
El ministro Sánchez interpuso una denuncia penal formal contra el exsuboficial, a quien acusa de usar expresiones calumniosas y de poner en grave riesgo su vida, la de su familia y la seguridad nacional.