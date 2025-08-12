Conectando talentos al futuro: la apuesta de Trulivers por transformar la educación

Por: Paula Jiménez

En medio de un panorama donde miles de jóvenes colombianos quedan por fuera del sistema educativo formal cada año, un proyecto barranquillero busca cambiar la historia. Óscar Abuchaibe, fundador y CEO de Trulivers, creó dicha plataforma para conectar a estudiantes con sus verdaderos talentos, ayudándolos a encontrar su vocación y reducir el desempleo juvenil.

“Detectamos una desconexión enorme entre lo que los jóvenes saben hacer, lo que les apasiona y las oportunidades reales que existen en el territorio”, explica Abuchaibe. Trulivers nació en 2022 con la meta de cerrar esa brecha y evitar que miles de bachilleres engrosen las cifras de desempleo.

Es que, las cifras son alarmantes: en el país solo 4 de cada 10 estudiantes que terminan el bachillerato logran acceder a la educación superior, de acuerdo con una publicación de 2023 hecha por la Universidad del Rosario. “Eso significa que un porcentaje altísimo se enfrenta a desempleo o subempleo sin herramientas claras para su futuro”, subraya el fundador de Trulivers.

En ese sentido, la plataforma utiliza un proceso integral: “Antes de cualquier test, trabajamos primero en la persona, en su autoestima, sus principios y sus valores, porque no podemos hablar de vocación cuando los jóvenes vienen de contextos de vulnerabilidad y fractura emocional”, cuenta el empresario.

Luego, con el apoyo de inteligencia artificial, los jóvenes realizan una prueba especializada que detecta habilidades técnicas, competencias personales y profesionales, intereses y personalidad.

En Colombia, 290.000 jóvenes se quedan cada año sin acceso a educación superior, según cifras citadas por Trulivers. |Foto: Cortesía - Trulivers Ampliar

Hasta la fecha, más de 17 mil jóvenes han pasado por el proceso, inicialmente con apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, el Ministerio de Ciencia, Tecnoparque Sena y fundaciones como Botnar y Corona. El modelo también ofrece beneficios directos: alianzas con universidades otorgan becas y descuentos exclusivos a quienes completan el curso.

“Queremos que el joven descubra qué le apasiona y para qué es bueno, pero también conectarlo directamente con opciones reales de estudio y empleo”, puntualiza Abuchaibe. Por eso, el modelo no se detiene solo en la orientación; a través de su buscador Explorer, también ofrecen un comparador de programas educativos, costos y modalidades.

Para ello, la iniciativa cuenta con un equipo de psicólogos, expertos en educación, programadores y especialistas en fintech. “Es un proyecto hecho por personas que conocemos la realidad del sistema educativo y creemos que la tecnología es la herramienta para hacer la diferencia”, dice Abuchaibe.

Los jóvenes interesados pueden encontrar a True Livers buscando el usuario @truelivers en Instagram, donde la organización comparte enlaces directos para registrarse en su plataforma.

Más allá de Barranquilla, Trulivers proyecta su impacto a nivel nacional y continental. “En Latinoamérica más de 10 millones de jóvenes se quedan por fuera del sistema educativo formal cada año. Si ayudamos al menos al 0,5%, serían más de 50.000 vidas transformadas”, concluye.

Con su enfoque en el desarrollo emocional, la orientación vocacional realista y la conexión directa con oportunidades, se perfilan como una herramienta clave para que la educación en Colombia no solo sea un derecho, sino una puerta a un futuro concreto.