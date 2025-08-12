Cerca de dos toneladas de marihuana fueron incautadas en el centro del Huila

Neiva

La acción policial, desarrollada en la vía Agrado–Garzón, se originó gracias a la información oportuna de la ciudadanía, que alertó sobre el tránsito sospechoso de dos camionetas tipo platón a alta velocidad desde el municipio de El Pital.

Ampliar

En medio del operativo, una de las camionetas perdió el control y volcó en el sector de Las Piñitas, hallándose en su interior 900 kilos de marihuana. La segunda camioneta fue ubicada abandonada en la vereda San José, jurisdicción de El Agrado, con una tonelada adicional de la sustancia ilícita.

Ampliar

El cargamento tenía como destino la zona fronteriza del sur del país, entre Brasil y Ecuador, donde su valor superaría los 2.200 millones de pesos. En lo que va corrido del año, la Policía en el Huila, ha incautado 18.732 kilogramos de marihuana en las carreteras.

Otras noticias: Huila autoriza ingreso de nuevos aguardientes cumpliendo requisitos legales