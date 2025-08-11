Huila autoriza ingreso de nuevos aguardientes cumpliendo requisitos legales

Neiva

En cumplimiento de la sentencia 032 de 2025 emitida por la Corte Constitucional, la Secretaría de Hacienda del Huila informó que la Industria Licorera de Caldas, la Licorera de Cundinamarca y la Bodega Santa Lucía recibieron autorización para introducir sus respectivos aguardientes al departamento. Esta medida se concede bajo el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1816 de 2016, que regula el monopolio rentístico de licores en Colombia.

La titular de la cartera, Diana Patricia Sierra, precisó que “también está en trámite la autorización para el ingreso del aguardiente antioqueño producido por la Fábrica de Licores de Antioquia. Sin embargo, aclaró que esta aprobación no implica una libre comercialización inmediata por parte de cualquier persona, ya que se deben cumplir las exigencias legales y contar con la estampilla departamental que garantiza el control fiscal y sanitario”.

La funcionaria subrayó que la autorización otorgada no exime a los distribuidores y comerciantes de su obligación de cumplir con la normatividad vigente. “Es indispensable que todo producto licorero que ingrese al Huila porte la respectiva estampilla, que es la garantía de su legalidad y calidad”, manifestó. Además, reiteró que la administración departamental mantendrá estrictas medidas de control para evitar el contrabando de licores.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda reafirmó su compromiso en la lucha anticontrabando y en la protección de los ingresos fiscales del departamento. Estos recursos son esenciales para financiar programas sociales, de salud y educación que benefician directamente a la comunidad huilense, por lo que se intensificarán los operativos de inspección, vigilancia y control en todo el territorio.