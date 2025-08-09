Política

Petro equipara diálogos con el Clan del Golfo al proceso con paramilitares en el gobierno Uribe

“Lo importante es que se desmantele el narcotráfico y haya verdad, justicia y reparación. Cosa que no sucedió en el proceso de Uribe”, añadió Gustavo Petro

Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo ( JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images)

María Paula Pineda

El presidente Gustavo Petro defendió, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, la decisión de iniciar conversaciones de paz con el Clan del Golfo fuera de Colombia, negociación de paz que anunció en la tarde ayer desde un evento de entrega de tierras a campesinos en Córdoba.

Según dijo el mandatario en esta publicación, “es tan válido dialogar con el autodenominado “ejército gaitanista” como dialogar con los paramilitares en el gobierno Uribe”. El mandatario también enfatizó en que “no hay diferencia” entre ambos procesos.

El jefe de estado además destacó dos puntos clave de estas conversaciones con grupos armados. En principio, señaló que lo importante es que se desmantele el narcotráfico y como segundo objetivo, indicó que debe haber verdad, justicia y reparación, .

Lo importante es que se desmantele el narcotráfico y haya verdad, justicia y reparación. Cosa que no sucedió en el proceso de Uribe”.

