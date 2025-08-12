Cantadora Miriam Negrete se integra a Los Soneros de Gamero

Cartagena

La cantadora cordobesa y Congo de Oro de los Carnavales de Barranquilla, Miriam Negrete Guevara, acaba de ingresar a la agrupación de música folclórica Los soneros de Gamero.

Como bien se sabe, esta agrupación es famosa desde finales de los años setenta, cuando se constituyó en el marco musical de la finada cantadora Irene Martínez, quien dio a conocer canciones como Mambaco, A pilá el arroz, El lobo y El canato, entre otras, que ya son clásicas de la música raizal del Caribe colombiano.

De acuerdo con voceros del citado conjunto folclórico, Miriam Negrete llega a ocupar el espacio dejado por la veterana cantadora Isolina León, quien hace varios años entró al grupo en reemplazo de Irene Martínez, convirtiendo en clásico el éxito La tranca, que aún se sigue programando en las festividades carnavaleras de la Región Caribe. Isolina ahora tiene su propia agrupación y se dedica a crear contenidos en las redes sociales.

En estos momentos, Miriam Negrete acaba de salir de los estudios de grabación, donde interpretó, con el marco musical de Los soneros de Gamero, la canción La bomba, que pronto estará en las emisoras del Caribe colombiano animando las fiestas de la Independencia de Cartagena 2025 y los Carnavales de Barranquilla 2026. En esta pieza también participa la cantadora cartagenera Ángela Díaz, bajo la dirección de los maestros Wady Bedrán y Jesús Barraza.

Cabe recodar que, en los Carnavales de Barranquilla, Miriam Negrete fue galardonada con el Congo de Oro, gracias a su interpretación del tema Con mi tambora, de la autoría del periodista cartagenero Rubén Darío Álvarez P.

Miriam Negrete es natural del corregimiento El campano de los indios, jurisdicción del municipio de Lorica (Córdoba), pero desde los años 90 se radicó en Cartagena integrando agrupaciones de música de acordeón como Las musas del vallenato y Las guerreras de Patricia Teherán, para posteriormente organizar su propio conjunto y concebir algunas grabaciones.

Entrado el siglo XXI se decidió a organizar un conjunto de bullerengue, aprovechando las condiciones que desarrolló desde niña en Córdoba y para proseguir el legado iniciado por las cantadoras del Caribe colombiano.

De hecho, junto con su agrupación, creó una puesta en escena llamada Musiculinaria, mediante la cual expone un buffet de todas las comidas de la Región Caribe, acompañadas con música y atuendos típicos de la misma zona colombiana.

En cuanto a música, por las redes sociales se promocionan sus grabaciones como Mosaico a las cantadoras, Siempre te cantaré, Guárdame la vida, Este porro, Barranquilla la arenosa, La cumbia de Landero y Cartagena, entre otros.

Igualmente, en www.youtube.com se puede apreciar la crónica realizada en los corregimientos Evitar y Gamero (jurisdicción de Mahates, norte de Bolívar), a propósito del homenaje a las cantadoras Emilia Herrera e Irene Martínez.

“Siempre he sido —ha dicho Miriam— una gran admiradora de estas grandes señoras, además de que he aprendido mucho de la escuela de Petrona Martínez, Juana Rosado, Etelvina Maldonado y Eustiquia Amaranto, quienes cantan con el alma y sin más interés que no dejar morir los aires que aprendieron desde niñas en las tierras donde nacieron”.

Hablando del estilo vallenato, el cual interpreta también con excelencia, ha hecho parte de diferentes antologías de ese género, como también es una de las asistentes al Encuentro de Vallenato Femenino (Evafe), que se realiza anualmente en la ciudad de Valledupar.