Buscan a joven que se lanzó al Canal del Dique para huir de la Policía en Bolívar

Cartagena

Los organismos de socorro con ayuda de la comunidad adelantan una intensa búsqueda para encontrar a Ronaldo Rivera Mercado, un joven de 24 años que se habría lanzado al Canal del Dique para huir de la Policía en el municipio de San Cristóbal, Bolívar.

Versiones preliminares entregadas a las autoridades apuntan a que el joven se tiró al cuerpo de agua cuando intentaba evadir un control policial. Habitantes de la población aseguraron haberlo visto nadando por unos minutos, sin embargo, la desesperación se tomó la zona cuando lo perdieron de vista de manera repentina.

Las labores de búsqueda se concentran en los alrededores del municipio de San Cristóbal y se ha extendido a poblaciones vecinas del Atlántico como Suan y Santa Lucía.

Sus familiares no pierden la esperanza de encontrar a Ronaldo con vida pese a que el Canal del Dique se caracteriza por tener fuertes corrientes. Rivera Mercado vestía en ese momento una pantaloneta y una camiseta de color amarillo.