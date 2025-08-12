Brotes de rabia silvestre y encefalitis equina afectan a Casanare / ICA ( Cortesía )

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó la presencia de un brote de Rabia de Origen Silvestre (ROS) en bovinos en Tauramena, y tres brotes de Encefalitis Equina del Este (EEE) en Yopal y Aguazul.

Tras las notificaciones entre el 16 y 22 de julio, el ICA realizó inspecciones, tomó muestras y confirmó los diagnósticos en el Laboratorio Nacional Veterinario.

Como respuesta, el ICA notificó a las autoridades de salud pública y activó vigilancia epidemiológica y campañas de comunicación dirigidas a productores y comunidades rurales.

En Tauramena, donde se priorizó el riesgo por el brote de rabia de origen silvestre, entre mayo y junio de 2025 se vacunaron 156.135 bovinos y bufalinos, logrando cubrir el 100% de la población objetivo.

El ICA coordina con Corporinoquía la posible captura de murciélagos hematófagos y hace un llamado a los productores para reportar de inmediato cualquier signo clínico sospechoso mediante las oficinas locales o el WhatsApp 3242380738. Detectar y actuar rápido es fundamental para controlar los brotes y proteger la salud animal y pública en Casanare.

Frente a los brotes detectados, el ICA mantiene la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de animales con signos clínicos compatibles con la enfermedad, y en caso de encontrarse cuadros neurológicos compatibles, se procederá con la toma de muestras de acuerdo a los protocolos de atención de brote establecidos por el instituto.