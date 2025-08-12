Brotes de rabia silvestre y encefalitis equina afectan a Casanare
El Instituto Agropecuario adelanta estrictos controles en la zona de la emergencia sanitaria
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó la presencia de un brote de Rabia de Origen Silvestre (ROS) en bovinos en Tauramena, y tres brotes de Encefalitis Equina del Este (EEE) en Yopal y Aguazul.
Tras las notificaciones entre el 16 y 22 de julio, el ICA realizó inspecciones, tomó muestras y confirmó los diagnósticos en el Laboratorio Nacional Veterinario.
Como respuesta, el ICA notificó a las autoridades de salud pública y activó vigilancia epidemiológica y campañas de comunicación dirigidas a productores y comunidades rurales.
En Tauramena, donde se priorizó el riesgo por el brote de rabia de origen silvestre, entre mayo y junio de 2025 se vacunaron 156.135 bovinos y bufalinos, logrando cubrir el 100% de la población objetivo.
El ICA coordina con Corporinoquía la posible captura de murciélagos hematófagos y hace un llamado a los productores para reportar de inmediato cualquier signo clínico sospechoso mediante las oficinas locales o el WhatsApp 3242380738. Detectar y actuar rápido es fundamental para controlar los brotes y proteger la salud animal y pública en Casanare.
Frente a los brotes detectados, el ICA mantiene la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de animales con signos clínicos compatibles con la enfermedad, y en caso de encontrarse cuadros neurológicos compatibles, se procederá con la toma de muestras de acuerdo a los protocolos de atención de brote establecidos por el instituto.