A la cárcel joven de 19 años por golpear a su pareja frente a sus hijos en el norte de Bogotá
La Policía encontró a la mujer con impactantes signos de violencia en su rostro.
Bogotá D.C
A la central de radio del CAI Villa Nidia en la localidad de Usaquén llegó un caso de violencia intrafamiliar que estaría ocurriendo en una vivienda en el barrio Cerro Norte.
Inmediatamente dos uniformados se dirigen hacía el lugar y encuentran a la víctima con varias lesiones físicas.
“Se encuentran con una mujer con evidentes signos de violencia tanto en su cuello como en su rostro al aparecer también golpeada por un objeto contundente”, informó el comandante de la Policía de Usaquén, Ricardo Cháves.
Las autoridades lograron capturar al agresor de la mujer que sería su pareja sentimental, un joven de 19 años que la habría golpeado delante de sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con 6 meses de edad.
Debido a los golpes, a la mujer le dieron 15 días de incapacidad para recuperarse de las lesiones. Mientras tanto, el agresor fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de Violencia Intrafamiliar y un juez de la república lo envió a la cárcel.