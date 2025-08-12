A la cárcel joven de 19 años por golpear a su pareja frente a sus hijos en el norte de Bogotá. Foto: MEBOG.

Bogotá D.C

A la central de radio del CAI Villa Nidia en la localidad de Usaquén llegó un caso de violencia intrafamiliar que estaría ocurriendo en una vivienda en el barrio Cerro Norte.

Inmediatamente dos uniformados se dirigen hacía el lugar y encuentran a la víctima con varias lesiones físicas.

“Se encuentran con una mujer con evidentes signos de violencia tanto en su cuello como en su rostro al aparecer también golpeada por un objeto contundente”, informó el comandante de la Policía de Usaquén , Ricardo Cháves.

Las autoridades lograron capturar al agresor de la mujer que sería su pareja sentimental, un joven de 19 años que la habría golpeado delante de sus dos hijos menores de edad, uno de ellos con 6 meses de edad.