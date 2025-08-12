10 capturados y 310 dosis de droga incautadas tras caravana de seguridad en El Carmen de Bolívar
Las autoridades suspendieron la actividad económica de cuatro establecimientos por infringir las normas
Cartagena
La Policía, en coordinación con la Armada Nacional y las autoridades municipales y departamentales, realiza el despliegue de la estrategia Comando Situacional en el municipio de El Carmen de Bolívar, con el objetivo de prevenir delitos de impacto y mejorar la percepción de seguridad en la comunidad local y la región.
Esta iniciativa se ha llevado a cabo a través de rigurosos registros, controles y solicitudes de antecedentes a vehículos y personas, con el propósito de identificar y abordar cualquier actividad delictiva que pueda afectar la tranquilidad y la convivencia pacífica en el municipio. Además, la Policía de Infancia y Adolescencia ha desempeñado un papel fundamental en esta estrategia, ofreciendo charlas de prevención a los niños, niñas y adolescentes de El Carmen de Bolívar.
Estas charlas tienen como objetivo educar a nuestra juventud sobre la importancia de mantenerse seguros, identificar situaciones de riesgo y buscar ayuda cuando sea necesario.
En medio de esta toma masiva para la disrupción del delito, en diferentes sectores, se aplicaron procedimientos de registro y solicitud de antecedentes a 1200 personas y 210 motocicletas.
Al final de la intervención, fueron capturadas 10 personas por diferentes delitos, se incautaron 310 dosis de estupefacientes y se suspendió la actividad económica de 4 establecimientos por infringir las normas del Código de Seguridad Ciudadana.
Al respecto, el teniente coronel John Edwar Correal Cabeza dijo: “La Policía Nacional en el departamento de Bolívar continuará realizando este tipo de actividades en los diferentes municipios con el ánimo de llegar a las comunidades y mejorar los niveles de percepción y seguridad, al igual que generar conciencia de denuncia entre los ciudadanos utilizando las líneas de emergencia Nacional 123 o a la patrulla de Policía más cercana”.