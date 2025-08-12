10 capturados y 310 dosis de droga incautadas tras caravana de seguridad en El Carmen de Bolívar

Cartagena

La Policía, en coordinación con la Armada Nacional y las autoridades municipales y departamentales, realiza el despliegue de la estrategia Comando Situacional en el municipio de El Carmen de Bolívar, con el objetivo de prevenir delitos de impacto y mejorar la percepción de seguridad en la comunidad local y la región.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo a través de rigurosos registros, controles y solicitudes de antecedentes a vehículos y personas, con el propósito de identificar y abordar cualquier actividad delictiva que pueda afectar la tranquilidad y la convivencia pacífica en el municipio. Además, la Policía de Infancia y Adolescencia ha desempeñado un papel fundamental en esta estrategia, ofreciendo charlas de prevención a los niños, niñas y adolescentes de El Carmen de Bolívar.

Estas charlas tienen como objetivo educar a nuestra juventud sobre la importancia de mantenerse seguros, identificar situaciones de riesgo y buscar ayuda cuando sea necesario.

En medio de esta toma masiva para la disrupción del delito, en diferentes sectores, se aplicaron procedimientos de registro y solicitud de antecedentes a 1200 personas y 210 motocicletas.

Al final de la intervención, fueron capturadas 10 personas por diferentes delitos, se incautaron 310 dosis de estupefacientes y se suspendió la actividad económica de 4 establecimientos por infringir las normas del Código de Seguridad Ciudadana.

Al respecto, el teniente coronel John Edwar Correal Cabeza dijo: “La Policía Nacional en el departamento de Bolívar continuará realizando este tipo de actividades en los diferentes municipios con el ánimo de llegar a las comunidades y mejorar los niveles de percepción y seguridad, al igual que generar conciencia de denuncia entre los ciudadanos utilizando las líneas de emergencia Nacional 123 o a la patrulla de Policía más cercana”.