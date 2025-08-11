Violenta riña en Santa Rosa de Lima- Bolívar dejó un joven muerto: le propinaron ocho puñaladas

En el municipio de Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar, siendo las 11:50 pm, se presentó el homicidio de Rober Pardo Sánchez de 24 años, luego de recibir ocho heridas por arma cortopunzante tipo navaja.

Los hechos se habrían presentado durante una riña presentada en un establecimiento de la población.

“Envío mis más sinceras condolencias a la familia Pardo Sánchez por la pérdida repentina de la vida de Robert. Así mismo es una tragedia para los familiares del agresor. Rechazamos todo acto de violencia en nuestro municipio es inadmisible que sea la violencia la búsqueda a las soluciones de nuestras desavenencias. Desplegaremos todas las acciones que nos permite la ley para dar con las capturas de los responsables”, aseguró Harvis Bello, alcalde de Santa Rosa de Lima.

La inspección técnica a cadáver realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal.