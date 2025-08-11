Siguen las deportaciones de presos colombianos desde Ecuador

Reclusos hacen fila antes de ser deportados a Colombia en el puente internacional de Rumichaca entre Tulcán, Ecuador e Ipiales, Colombia, el 26 de julio de 2025. (Foto de LEONARDO CASTRO/AFP via Getty Images) / LEONARDO CASTRO

Ipiales-Nariño

Continúa el proceso para la recepción de ciudadanos que pagaban penas en cárceles ecuatorianas y que fueron deportados desde esa nación en cumplimiento a una orden del presidente de Ecuador Daniel Noboa.

Han sido varios grupos que han ido llegando paulatinamente a la frontera por lo que se mantiene activo el Puesto de Mando Unificado en el puente internacional de Rumichaca.

En la última semana ciento tres connacionales fueron recibidos por las autoridades migratorias a quienes se hizo la verificación respectiva de antecedentes judiciales y cuentas pendientes en Colombia.

Los ciudadanos fueron identificados por la Registraduría informó Olmer Alier Muñoz, delegado departamental de entidad en Nariño, quien hizo presencia en el paso binacional.

#Frontera | Sigue la deportación de colombianos presos en cárceles de Ecuador, 103 han sido recibidos esta última semana en el puente internacional de Rumichaca

Ante la continuidad de este proceso se mantiene en la zona un puesto de mando unificado con la presencia de varias… pic.twitter.com/Q5GiV10S1L — Caracol Pasto (@CaracolPasto) August 9, 2025

Alerta por nuevas deportaciones

Además de este proceso las autoridades en esta frontera están pendientes de la posibilidad de que llegue un grupo significativo de ciudadanos venezolanos que serían dejados en Rumichaca.

La alerta fue lanzada por el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja quien hizo un llamado a la Cancillería de Colombia para que se verifique la veracidad de esta información y de ser así se activen los canales diplomáticos necesarios para abordar esta problemática.

Ante estas deportaciones y teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que han pasado la frontera a través de este proceso han quedado en libertad, las autoridades en Pasto e Ipiales han reforzado la seguridad puesto que algunas personas ya han sido capturadas delinquiendo en la región.