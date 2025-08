Más de seiscientos presos deportados de Ecuador han cruzado la frontera hacia Colombia

Pasto-Nariño

Luego del anuncio del Gobierno de Ecuador de deportar de su país a ciudadanos colombianos que permanecían en cárceles de esa Nación, el departamento de Nariño ha tenido que enfrentar una compleja situación para atender a los presos y garantizar condiciones mínimas para su retorno en condiciones de dignidad.

La falta de un cruce información con las autoridades colombianas obligó a un plan de emergencia para recibir a un primer grupo de más de cuatrocientas personas quienes denunciaron tratos crueles y deficiencias en la alimentación en el vecino país.

“Los ciudadanos llegaron tan solo con un uniforme, desprovistos para las inclemencias del clima en el paso de Rumichaca, sin posibilidad de comunicación con sus familias ni dinero para sobrevivir”: dijo a Caracol Radio, el secretario de gobierno de Nariño, Fredy Gámez.

A través de un puesto Unificado de Emergencia se coordinó el ingreso, que posteriormente contó el respaldo de la Cancillería de Colombia

Según datos de Migración Colombia durante la sesión cumplida en el Concejo de Pasto, inicialmente ingresaron un total de 414. Posteriormente a lo largo de la presente semana se registró un segundo grupo con 209 las personas.

Algunos presos fueron trasladados hasta ciudades como Cali y Bogotá a través de rutas humanitarias otros se han quedado en la ciudad de Pasto y algunos permanecen en condición de calle y otros incluso han sido capturados cometiendo delitos informó el secretario de Gobierno de Pasto, Giovanni Guerrero.

De acuerdo con la policía Metropolitana de Pasto se adoptaron todas las medidas de seguridad necesarias de cara a la llegada de más deportados, luego que uno de estos ciudadanos fuera capturado por cometer un hurto en un almacén de cadena.

Advierten riesgos para la seguridad en Pasto

Tras conocerse estos hechos desde distintos sectores se ha advertido sobre los riesgos que en materia de seguridad podría generar a la capital de Nariño la llegada de mas personas, que si bien en algunos casos no tienen condenas vigentes en Colombia al quedar en libertad podrían reincidir en actos delincuenciales.

La concejala de la ciudad María Alejandra Guerrero alertó sobre esta y otras consecuencias de la forma como se realizó este proceso y denunció que varios internos padecen tuberculosis e ingresaron al país sin ningún tipo de control epidemiológico.

La cabildante aseguró que las cifras que entregan las autoridades sobre el número exacto de deportados difieren y por ende se desconoce el paradero de varios de ellos, aseguró además que doce de los deportados padecían tuberculosis.

¿Cuál ha sido el acompañamiento de la Embajada de Colombia en Ecuador?

Guerrero dijo que la situación es alarmante puesto que las personas expulsadas del vecino país han cometido delitos que no son menores, por lo cual el departamento y su capital deberían tener un mayor acompañamiento del Gobierno Nacional y la Cancillería.

“Es muy triste que el Gobierno Nacional no le dé la trascendencia y la relevancia a este tipo de problemática... recordemos que no son delitos menores, estamos completamente preocupados porque esta falta de diplomacia, esta falta de Cancillería, no tenemos embajadora, eso es lo que hoy nos queda de conclusión”

Al igual que la concejala la situación que ha vivido el departamento por cuenta de la deportación masiva de Ecuador ha sido criticada por el representante a la Cámara por Nariño Juan Daniel Peñuela.

El congresista aseguró que no es cierto que el Gobierno colombiano no haya sido informado del proceso de deportación.

“El gobierno ecuatoriano, a través de un boletín que publica el Ministerio de Relaciones Exteriores, manifiesta que desde el 8 de julio se le informó al Consulado de Colombia en Quito que se iniciaría este proceso individual de deportación. El gobierno colombiano sabía, pero se está excusando y eso evidencia varias cosas. La primera, que la política de las relaciones diplomáticas en Colombia ha sido solo improvisación”

Según Peñuela esto se deriva de la improvisación del Gobierno que lleva en este periodo cuatro ministros y podría venir el quinto. Al mismo tiempo cuestionó la ausencia de la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco en este proceso.

“No hemos visto la primera declaración, ni siquiera su presencia en el puente internacional de Rumichaca, acompañando a la ministra de Relaciones Exteriores encargada. Aquí se demuestra que llegar a las embajadas es suficiente con ser amigos personales del presidente Gustavo Petro y no por cumplir de manera rigurosa los requisitos de la carrera diplomática. Una embajada que no le ha dejado hasta ahora nada, ni a Nariño ni a Colombia”: expresó.