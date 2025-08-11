Senador Miguel Uribe está estable: su esposa comparte detalles tras enfrentar condición crítica

Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá, aseguró que la intervención tuvo acompañamiento de las autoridades y no hubo agresión policial. Foto: Colprensa - Sofía Toscano( Thot )

Colombia.

Luego de que el día sábado, la Fundación Santa Fe emitiera un comunicado, informando que la salud del Senador Miguel Uribe, revirtió en las últimas horas, María Claudia Tarazona, afirmó a través de su cuenta de Instagram que, Miguel Uribe se encuentra estable.

“En días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre todo la ayuda de Dios, está superando y hoy se recupera y está estable”. Aseguró la esposa del precandidato presidencial.

Recordemos que, el día de ayer, el senador y precandidato presidencial, tuvo que ser intervenido tras presentar un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central y que la condición requirió sedación profunda para para contribuir a su evolución.

Entre tanto, la esposa de Miguel Uribe, enfatizó en el rosario que se hará el día de mañana a las 07:00 pm para pedir por la completa sanación del senador.

La oración será transmitida en vivo a través de la cuenta de Instagram de María Claudia Tarazona.