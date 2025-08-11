Senador Miguel Uribe está estable: su esposa comparte detalles tras enfrentar condición crítica
María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe, a través de su cuenta de Instagram, dijo que Miguel se encuentra estable.
Colombia.
Luego de que el día sábado, la Fundación Santa Fe emitiera un comunicado, informando que la salud del Senador Miguel Uribe, revirtió en las últimas horas, María Claudia Tarazona, afirmó a través de su cuenta de Instagram que, Miguel Uribe se encuentra estable.
“En días pasados Miguel enfrentó una nueva situación, que con fortaleza, la oportuna atención de sus médicos y sobre todo la ayuda de Dios, está superando y hoy se recupera y está estable”. Aseguró la esposa del precandidato presidencial.
Recordemos que, el día de ayer, el senador y precandidato presidencial, tuvo que ser intervenido tras presentar un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central y que la condición requirió sedación profunda para para contribuir a su evolución.
Entre tanto, la esposa de Miguel Uribe, enfatizó en el rosario que se hará el día de mañana a las 07:00 pm para pedir por la completa sanación del senador.
La oración será transmitida en vivo a través de la cuenta de Instagram de María Claudia Tarazona.