Comunidad de Boconó denuncia que sus calles y espacios deportivos están a oscuras

Cansados de no ser escuchados, así se encuentra la comunidad del barrio Boconó de Cúcuta. Sus calles, muchas de ellas sin pavimentación, se encuentran a oscuras. Asegura José Abelino Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal, que han realizado múltiples llamados por estas problemáticas y aún continúan sin solución.

“El barrio como tal, en cabeza de quien está ahora representando a la comunidad, hemos venido escribiendo a la dirección de alumbrado público, para que por favor nos atiendan las necesidades de luminarias” dijo Torres.

Indicó que “los espacios deportivos están totalmente a oscuras. No ha sido posible que alumbrado público nos realice una intervención para esto. Llevamos desde el año 2009, tengo las diferentes peticiones que se han realizado, donde se le ha solicitado a alumbrado público para que se intervenga, porque nosotros necesitamos y para eso se paga ese impuesto, pero no vemos una atención”, dijo el dirigente comunal.

Aseguró que “han estado evadiendo la responsabilidad que les corresponde para el alumbrado de las vías y los espacios deportivos que tanto hemos pedido, por 16 años”.

Boconó es uno de los primero barrios de la ciudad de Cúcuta, con más de 140 años de existencia.