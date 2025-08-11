Mandatarios de la Costa Caribe lamentan la muerte de Miguel Uribe Turbay

Gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe se sumaron a las voces de rechazo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, enviaron solidaridad a las familias del senador y también alzaron una voz de rechazo a todo acto de violencia.

El senador Migue Uribe Turbay perdió la vida en la madrugada de este lunes tras permanecer varias semanas en la Fundación Santa Fe, en Bogotá, recibiendo atención médica tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio.

¿Qué dijeron los mandatarios?

El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco se solidarizó con la familia del senador Miguel Uribe Turbay.

“Una partida que nos duele a todos en Colombia. Paz en la tumba de Miguel Uribe Turbay, luchador, batallador y guerrero. A su familia mi abrazo solidario”, dijo a través de su cuenta en X.

Por su parte, el alcalde de Riohacha también se pronunció y manifestó que este es un “día triste para la democracia colombiana”.

“Lamento profundamente la muerte del senador Miguel Uribe, un día triste para la democracia Colombiana. Abrazo fraterno y de fortaleza desde Riohacha, a su esposa e hijos. Miguel descansa en paz”, sostuvo.

Por último, la Gobernación del Cesar envió un mensaje al “duelo nacional” por la muerte del senador.

“Nos unimos al duelo nacional por el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay y rechazamos una vez más todo acto de violencia en el país. Paz en la tumba del congresista y consuelo a su familia”, indicó.