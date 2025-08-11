Maestra del bullerengue Petrona Martínez hospitalizada en Cartagena por complicaciones de salud

A sus 86 años y luego de sufrir complicaciones de salud derivadas de un cuadro viral, fue hospitalizada la maestra bolivarense del bullerengue Petrona Martínez, quien luego de ser atendida en el hospital local de Arjona, municipio donde reside, tuvo que ser remitida a un centro asistencial de mayor complejidad.

De acuerdo a información conocida por Caracol Radio, la cantadora permanece en el Hospital Universitario del Caribe en Cartagena, donde galenos de turno lograron administrarle un tratamiento para su pronta mejoría.

Por el momento se encuentra estable, sin embargo, debido a sus antecedentes (isquemia cerebral) la vigilancia clínica es extrema.

En noviembre de 2021 Petrona fue ganadora del Latin Grammy, por su aporte al folclor colombiano y su extensa trayectoria en la música tradicional desde la región Caribe, escenario donde ha desarrollado la mayoría de su obra.