Cartagena adopta su Plan Local de Seguridad Vial para reducir la siniestralidad y salvar vidas

En cumplimiento del cronograma establecido para la construcción de la Política Pública de Seguridad Vial de la Ciudad, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), creó el Plan Local de Seguridad Vial, una estrategia integral orientada a reducir la siniestralidad y promover una movilidad más segura, responsable y sostenible en la ciudad.

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Este plan se desarrolla bajo los lineamientos nacionales de seguridad vial y contempla acciones enfocadas en educación, prevención, control, infraestructura segura y fortalecimiento institucional, con el propósito de generar cambios positivos en el comportamiento de todos los actores viales.

La iniciativa incluye el análisis de factores de riesgo, la identificación de puntos críticos de accidentalidad y la articulación con diferentes entidades públicas, privadas, académicas y comunitarias para construir soluciones conjuntas que permitan salvar vidas y mejorar la movilidad en Cartagena.

“Con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de varias dependencias de esta administración, se creó el Plan Local de Seguridad Vial para Cartagena con el fin de disminuir la siniestralidad, porque la seguridad vial es un asunto de todos. Haremos seguimiento permanente a este proceso, donde las acciones conjuntas permitirán obtener resultados positivos”, indicó José Ricaurte Gómez, director del DATT.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) destacó que el Plan Local de Seguridad Vial permitirá consolidar políticas públicas orientadas a la protección de peatones, motociclistas, ciclistas y conductores, priorizando campañas pedagógicas, estrategias de control y acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad.

“Nos hemos enfocado en contar con una infraestructura segura, fortalecer el control del cumplimiento de las normas y, sobre todo, promover la participación ciudadana en el marco de la autoprotección y la responsabilidad que tienen todos los actores viales de la ciudad”, señaló Ricaurte Gómez.

Con la creación de este Plan, la Administración Distrital reafirma su compromiso con la construcción de una movilidad más segura, organizada y humana para todos los cartageneros.