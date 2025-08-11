El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La impunidad no puede quedar en la historia: presidente Consejo de Estado por muerte Miguel Uribe

Son muchas voces en Colombia que lamentan el fallecimiento de Miguel Uribe, el precandidato presidencial que murió en la madrugada de este lunes 11 de agosto por la gravedad de las heridas del atentado que sufrió el pasado 7 de junio.

Una de esas voces es la del Magistrado Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, quien puntualizó en 6AM que el mensaje más claro que deja la muerte de Miguel Uribe es la de no dejarse amedrentar por quienes quieren silenciar las voces importantes de Colombia.

“Un hecho que sacudido los cimientos de la consciencia colectiva, un hecho lamentable para el país y la democracia”, puntualizó.

En la entrevista, el magistrado aseguró que la muerte del precandidato presidencial deja encendida las alertas por la seguridad de los comicios electorales del 2026, y lo que podría venir para quienes luchan por la verdad.

“La política no puede tramitarse por la confrontación , tenemos que transitar un camino donde la lucha por el poder se haga mediante la confrontación y no mediante el expediente de la muerte”, señaló.

¿Dónde será velado el precandidato presidencial?

El cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay será velado en cámara ardiente en el Congreso de la República.

Se espera que los actos empiecen este lunes 11 de agosto, a las 3 de la tarde.

