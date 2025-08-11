Johan Martínez, la joya que anotó un golazo en Millonarios vs. Cali: así llegó al club vallecaucano

El jugador del Deportivo Cali, Johan Martínez, estuvo en entrevista con Caracol Deportes Domingo y reveló detalles de cómo se dio su llegada al conjunto verdiblanco. Además, habló sobre su primer gol de tiro libre, que por cierto anotó en el empate con Millonarios en Bogotá.

Martínez inició hablando de como inició su carrera deportiva: “Mi trayectoria empezó en las inferiores del Medellín y ya pude tener la oportunidad debutar ahí como profesional. Ya di el paso al club llamado Itagui Leones y a raíz de eso tuve mucha experiencia ahí, muchos minutos y se da la llegada al Deportivo Cali”.

Continuó hablando de como se enteró de su transferencia al Deportivo Cali: “Se dio así como por decir de un día para otro, me llamó el presidente del club Leones y me informó que ya el lunes viajaba para Cali, que iba para el Deportivo Cali y yo, pues no lo creía”.

Sobre los tiros libres, reveló: “EnLeones, todos (los tiros libres) me pegaban en el palo, lastimosamente allá no pude convertir de tiro libre y bueno se me da esta linda oportunidad, en el primer intento, marcar acá en esta gran institución”, agregó Martínez

También comentó en la entrevista cuáles fueron las indicaciones de Alber Gamero para remontar el partido en Bogotá. “Bueno el profe lo único que me dijo fue que tratáramos de ajustar un poquito más en marca algunas cosas que nos estaban faltando y tratar de que cada que cogiera el balón proponerle un uno contra uno al delantero de ellos y eso fue lo que tratamos de hacer".

Posteriormente, el jugador destacó la confianza con la que jugaron el compromiso ante el equipo bogotano. “Cuando hicimos el 2-1 eso nos llenó mucho más de confianza, estábamos tranquilos, sabíamos que lo íbamos a revertir y bueno, creo que también lo que nos dijo el profe en la charla, salimos con mucha confianza la verdad de que sabíamos que lo íbamos a remontar.”

Martínez dio a conocer cuál era su porcentaje como jugador: “Independiente Medellín tiene un 50% y Leones tiene el otro porcentaje”

Por último, mencionó la alegría de haber llegado a su actual club y como ha sido su proceso: “si bastante te soy sincero desde que llegue me dijo que claramente quería utilizar de extremo, me ha potencializado en esa posición, me ha dado confianza, entonces pienso que muy feliz de estar con este gran cuerpo técnico”.

