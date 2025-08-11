Gobierno avanza en ley para frenar participación de colombianos como mercenarios en el exterior

Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el país está a un paso de aprobar una ley que busca regular y controlar la participación de colombianos en actividades de mercenarismo, con el fin de evitar que la nación se convierta en un centro de reclutamiento para este tipo de operaciones internacionales.

La iniciativa, que ya pasó sus debates en el Congreso y solo requiere uno más en la Cámara de Representantes, establecerá herramientas legales para restringir al máximo la contratación de nacionales como combatientes en conflictos armados ajenos.

“Esperamos que pronto sea ley de la República para que Colombia no sea un lugar que propicie la actividad de mercenarios”, señaló Sánchez.

Sobre el derribo de un avión emiratí en el que viajaban decenas de mercenarios colombianos, el ministro de Defensa Pedro Sánchez, dijo que Colombia cuenta con las capacidades aéreas para una eventual repatriación.

El ministro explicó que la estrategia contra este fenómeno se basa en dos ejes: la aprobación de la nueva norma y el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para garantizar la retención de su personal, evitando que, tras su retiro, puedan ser captados por redes ilegales.

Esto implica, dijo, una selección rigurosa de aspirantes y una formación enfocada en el servicio a la patria “con honor y respeto por el uniforme y las armas de la República”.

El ministro Sánchez también se refirió a los procesos de repatriación de colombianos vinculados a actividades de mercenarismo en el exterior, los cuales, afirmó, se coordinan con la Cancillería.

Además, informó que el Ministerio de Defensa mantiene investigaciones para identificar canales y métodos de reclutamiento, con el fin de cerrarlos y compartir información con otros países.

“Cuando esta ley esté vigente, tendremos más herramientas para combatir este fenómeno y trabajar junto a la comunidad internacional, porque el mercenarismo no solo daña a Colombia, sino también a otras naciones”, concluyó el jefe de la cartera de Defensa.