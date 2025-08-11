Gobernación de Bolívar decretó 48 horas de duelo por la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

Cartagena

La Gobernación de Bolívar lamentó el fallecimiento del senador de la República Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida tras más de dos meses de lucha en una Unidad de Cuidados Intensivos, luego de haber sido víctima de un ataque armado en Bogotá.

Ante esta irreparable pérdida, el gobernador Yamil Arana Padauí decretó 48 horas de duelo en todo el departamento e instruyó izar las banderas de Bolívar y Colombia a media asta, como símbolo de respeto y solidaridad hacia quien fuera un destacado líder político y, en lo personal, su colega y amigo durante su paso por el Congreso de la República.

“Envío un abrazo solidario a su familia. Pero además de eso, invito a una reflexión: tenemos que encontrarnos en nuestras diferencias. Hemos hecho el llamado a que los ánimos se bajen, se moderen; a que las formas de expresarse se mesuren. Esto no se trata del Gobierno Nacional o no. Se trata de que entendamos que hay un camino para encontrarnos entre tantas diferencias. Podemos pensar distinto, pero lo que nos une es un solo país”, expresó el gobernador Arana.

La muerte del senador Uribe Turbay ha generado un profundo rechazo en Bolívar, donde ciudadanos, líderes sociales y autoridades locales han manifestado su consternación ante un hecho que enluta a Colombia entera y evidencia la necesidad urgente de erradicar la violencia desde todos los sectores.

En este momento de dolor nacional, la Gobernación de Bolívar reitera su llamado a la unidad, al respeto por las diferencias y al diálogo sereno como base para la construcción de una Colombia en paz, donde la democracia y la vida prevalezcan por encima de cualquier forma de intolerancia.