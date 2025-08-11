Este lunes 11 de agosto habrá bloqueo en la vía Chiquinquirá-Bogotá por incumplimientos del Invías

Chiquinquirá

Desde las 6 de la mañana de este lunes 11 de agosto, en la glorieta de salida de Chiquinquirá, que conduce a Bogotá con Bucaramanga, habitantes de la provincia de Occidente estarán bloqueando esta vía, para pedir que finalmente el Invías cumpla con los compromisos que se pactaron en Pauna el pasado 26 de mayo, para mejoramientos y arreglos de la Transversal de Boyacá, que según la comunidad no se ha adelantado hasta ahora y que sigue afectando a los municipios de Pauna, Otanche, San Pablo de Borbur, Tununguá, Briceño y Puerto Boyacá.

Mauricio Obando, el vocero por parte del municipio de San Pablo de Borbur, explicó en Caracol Radio que esta protesta se había advertido con anterioridad: «nosotros acá en la provincia del Occidente de Boyacá queremos adelantar el día de hoy esta protesta, basados en algunos incumplimientos que ha habido en reiteradas ocasiones. Nosotros nos reunimos el pasado 26 de mayo con funcionarios del Invías en el municipio de Pauna que hace parte de este corredor importante, donde llegamos a unos compromisos y se habló de que si no se cumplían en un tiempo determinado, nosotros procedíamos a adelantar nuestro paro y nuestra protesta pacífica como lo estamos haciendo el día de hoy».

Aunque el incumplimiento es del Gobierno Nacional, también hacen el llamado al Gobierno Departamental, porque según Obando «firmó el Pacto Bicentenario en donde tiene que ver con la Transversal de Boyacá y necesitamos que se le dé celeridad a este proceso».

En el pliego de peticiones, están exigiendo claridad sobre las vigencias futuras porque no les parece que deban esperar hasta el 2030 para que se hagan las inversiones en la región. «El Gobierno Departamental también adelantó un empréstito pero de este empréstito, de los $ 50.600 millones que están para la Transversal del departamento, todos van para Lengupá y no queda nada para la provincia del Occidente del departamento», advirtió el vocero de San Pablo de Borbur.

La comunidad confía en el apoyo que les pueda dar el gobernador, de Boyacá, Carlos Amaya, quien acaba de lograr que se terminaran los tres paros de campesinos parameros, mineros y guaqueros, con acuerdos que cumplen con sus necesidades.

¿Qué están exigiendo?

Dentro del pliego de peticiones, la comunidad de estos municipios pide que los recursos que se asignen para la Transversal de Boyacá en especial para el corredor del occidente.

También que se les ponga en conocimiento los sitios que se van a intervenir, porque «no podemos seguir generando unas bolsas amplias donde automáticamente el recurso lo coge el contratista y él define qué obras hace y cuáles no, en qué se va gastando la plata y en qué no. Eso nos ha generado a nosotros una preocupación importante».

Por eso piden que se especifiquen las obras que realmente necesitan, especialmente el tramo entre Chiquinquirá y el municipio de Pauna que se está convirtiendo en una gran limitante. Para ello, sugieren que se adelanten algunos procesos de gestión predial para comprar terrenos y así evitar invertir recursos en algunos muros que cuestan más que los mismos terrenos; la idea es cambiar el curso de la vía.

La comunidad conoció que el miércoles 13 de agosto se va la empresa contratista a cargo de estas intervenciones, porque hizo la cesión del contrato, razón por la cual se está generando una especie de auditoría o veeduría que la integran los propios alcaldes, ex alcaldes, profesionales en vías, entre otros, que están verificando la situación real de la Transversal de Boyacá: «nos está generando más incertidumbre porque ya vimos a una empresa que no ha sido responsable, que lleva tres años construyendo tres kilómetros de vía, gastándose el recurso de esta manera irresponsable», precisó Obando.

La protesta va a ser pacífica y con cierres intermitentes de la vía que va de Bogotá a Bucaramanga y pasa por Chiquinquirá, también hacia el Occidente el departamento de Boyacá. «Vamos a cumplir el paso humanitario pero también vamos a permitir el paso de productos perecederos, el tema de la leche, de la fruta que sacamos nosotros mismos del Occidente, porque pues también entendemos que terminaríamos generándonos una afectación directa nosotros mismos como habitantes y campesinos de la provincia», es la intención de los manifestantes.