El Pulso del Fútbol, 11 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol analiza la actualidad de una nueva fecha en la liga colombiana.

Andrés Llinás, tras la cirugía por la fractura en la pierna izquierda / Instagram: Andrés Llinás.

Jeison Rodríguez

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate 3-3 entre Millonarios y Cali en una nueva fecha de la liga colombiana. Steven dijo: “Los dos arqueros tuvieron que ver en los goles, pero Alejandro Rodríguez fue la figura del partido”. Sobre el tema César agregó: “En el Campín hubo un poco más de 16 mil asistentes y me pareció buena porque llovió toda la tarde y la noche”.

YouTube

