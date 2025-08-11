El Pulso del Fútbol, 11 de agosto de 2025

Andrés Llinás, tras la cirugía por la fractura en la pierna izquierda / Instagram: Andrés Llinás.

Andrés Llinás, tras la cirugía por la fractura en la pierna izquierda / Instagram: Andrés Llinás.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el empate 3-3 entre Millonarios y Cali en una nueva fecha de la liga colombiana. Steven dijo: “Los dos arqueros tuvieron que ver en los goles, pero Alejandro Rodríguez fue la figura del partido”. Sobre el tema César agregó: “En el Campín hubo un poco más de 16 mil asistentes y me pareció buena porque llovió toda la tarde y la noche”.

