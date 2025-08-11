El ADN de un líder global con Sergio Londoño Zurek de Coca-cola

La Universidad de Cartagena llevará a cabo la charla “EL ADN DEL LIDER GLOBAL: GENERACIÓN BICENTENARIA CON UNA MIRADA INTERNACIONAL”, en el marco de las jornadas de nuevo comienzo académico y como uno de los eventos de sus 198 años de trayectoria lideradas por Rectoría, Vicerrectoría de Docencia y Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Este encuentro contará con la participación de Sergio Londoño Zurek, Vicepresidente Senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Latinoamérica de Coca-Cola.

La cita será el martes 12 de agosto de 2025, de 8:30 a.m. a 12:00 m., en el Auditorio Pedro Pablo Ortega del Campus de San Pablo. La entrada es libre y está dirigida a toda la comunidad universitaria: estudiantes, docentes y personal administrativo, con un énfasis especial en el desarrollo y la inspiración de los futuros profesionales de nuestra institución.

Sergio Londoño, con su vasta y exitosa trayectoria en una de las corporaciones más grandes y reconocidas a nivel mundial, compartirá su visión y experiencia sobre la importancia del liderazgo sin fronteras en el contexto actual. La charla se centrará en cómo los profesionales pueden desarrollar una mentalidad internacional, adaptándose a los desafíos y aprovechando las oportunidades que ofrece un mercado globalizado.

Los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar de primera mano cómo se construyen carreras exitosas con una visión internacional, aprender sobre los pilares del liderazgo efectivo en entornos multiculturales y recibir consejos prácticos para su desarrollo profesional.

Detalles del Evento:

Evento: EL ADN DEL LÍDER GLOBAL: PROFESIONALES CON UNA MIRADA INTERNACIONAL

Invitado: Sergio Londoño, SVP Public Affairs, Communications & Sustainability LATAM de Coca-Cola

Fecha: Martes 12 de agosto de 2025

Hora: 8:30 a.m. a 12:00 m.

Lugar: Auditorio de Pedro Pablo Ortega, Campus de San Pablo

Público: Estudiantes, docentes y administrativos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Se invita a todos los interesados a asegurar su participación a través del siguiente enlace de inscripción https://forms.gle/p8TE47NdxadLqwAS9