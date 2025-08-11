Discusión del presupuesto para 2026 en el Congreso fue aplazada: Estos son los motivos

El lunes festivo, la Cámara de Representantes iniciaría la discusión del proyecto que establece el Presupuesto General de la Nación 2022, por más de $350 billones / Camara de Representantes ( Colprensa )

A través de un comunicado, la presidenta de la Comisión Cuartq de la Cámara de Representantes, Gloria Liliana Rodríguez, informó que fue aplazada la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026.

Según el documento, la sesión que se tenía previsto se llevará a cabo este martes y miércoles a las 9 de la mañana, fue aplazada en respuesta a la decisión de las mesas directivas del Congreso de la República, de suspender toda la agenda legislativa de esta semana, tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“Lo anterior, teniendo en cuenta el Comunicado Oficial de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y Senado de la República... en solidaridad con su familia, seres queridos, equipo de trabajo y colombianos, rendirán honores póstumos en Cámara Ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, a partir del día de hoy 11 de agosto hasta el próximo miércoles 13...“.

Hay que señalar además que desde hoy, lunes 11 de agosto hasta el próximo miércoles 13, a medio día, el cuerpo de Uribe Turbay será velado en cámara ardiente en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes.

¿De cuánto fue el Presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para 2026?

El presupuesto presentado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es de 557 billones de pesos de los cuales 26,3 dependen de la aprobación de una nueva Reforma Tributaria.

De acuerdo con esta cifra, las carteras con los presupuestos más altos para 2026 son Educación, que sube a $ 88.2 billones, Salud con $ 78.1 billones, Defensa con $ 68.9 billones, Trabajo $ 59.4 billones y Transporte que alcanza los $ 20.3 billones.