Congresistas del departamento de Boyacá lamentan la muerte del senador Miguel Uribe Turbay

Tunja

Muy dolidos se declararon todos los congresistas de Boyacá tras conocerse la muerte, víctima de un atentado, del senador Miguel Uribe Turbay.

El Representante del Centro Democrático, Eduar Triana dijo que se va un hijo de la patria, pero sus ideas permanecerán.

“Hoy Colombia llora la partida de Miguel Uribe Turbay. Se va un gran hijo de la Patria, pero queda su ejemplo, su entrega y su amor infinito por nuestra nación. Colombia está de luto, pero su legado seguirá vivo en cada causa justa que defendamos”.

El expresidente a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca se declaró muy dolido por la muerte víctima de un atentado del precandidato, Miguel Uribe.

“Expresar mi solidaridad con su familia, su esposa, sus hijos, a todos sus seres queridos. Creo que este es un momento muy triste en donde todo el país es solidario, con su dolor, con sus sentimientos. Oramos a Dios todo poderoso para que esta familia tenga consuelo en estos momentos difíciles”.

Así mismo envió un mensaje solidario al Centro Democrático.

“Expresar nuestra solidaridad con el partido del Senador, Miguel Uribe. Está perdida, además de ser un momento para una familia colombiana, lo es para una colectividad, para un país, para la democracia de un país que hace muchos años no sufrió un golpe de esta magnitud. Estamos todos solidarios y desde Boyacá, desde el Partido Verde expresamos nuestra sincera solidaridad, nuestro sentimiento de pésame a todos los copartidarios de este gran líder que descanse en paz y pedimos a Dios por la reconciliación por la unidad nacional en desarmar los corazones y darle altura al debate político”.

Por su parte el representante a la Cámara, Pedro José Suárez Vacca envió un saludo solidario a la familia de Miguel Uribe, a su familia y al partido Centro Democrático.

“Le envió un abrazo enorme a Colombia, a los amigos del Centro Democrático, nuestra solidaridad absoluta y por supuesto, a la familia de Miguel Uribe, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento, nuestro corazón con ellos es un día muy triste para nuestro país”.

Advirtió que el país no se puede seguir desangrando.

“En la política no puede seguirse bañando de sangre, como históricamente ha sucedido en Colombia. Esperábamos que con los partes médicos que se habían dado recientemente Miguel hubiese salido adelante. Creo que las noticias iban siendo alentadoras, pero hoy amanecemos con esta triste pero muy triste noticia. Esperamos que Colombia comprenda que no es momento de polarizarnos es momento de unirnos en confianza y con la fuerza que requiere el país para seguir adelante en las mejores decisiones para nuestra patria”.

La Representante del partido Conservador, Ingrid Sogamoso calificó el asesinato de Miguel Uribe como un duro golpe a la democracia.

“Hoy despedimos a Miguel, una víctima más de la violencia que sigue golpeando a nuestro país. Su asesinato es un golpe duro a la democracia, a nuestras libertades y a la esperanza de construir un mejor futuro. Es un crimen que debe ser esclarecido y que no puede quedar en la impunidad”.

La congresista hizo un llamado a dejar de lado la polarización política en el país.

“Hoy, más que nunca, todos, especialmente quienes ejercemos liderazgo político debemos entender que Colombia no necesita más polarización ni más odio. Necesitamos construir, desde el diálogo y el consenso, un país más justo y seguro para todos. El mejor homenaje a Miguel será seguir defendiendo la democracia, la institucionalidad y a Colombia, frente a los violentos que quieren arrebatarnos la esperanza”.

La senadora Carolina Espitia también se solidarizó con la familia del senador, Miguel Uribe.

“Muy lamentable y triste la noticia de la partida de Miguel. Enviamos un saludo solidario y abrazo grande a su familia, en especial a su esposa, a sus hijos, a su padre, a su hermana, a todo su equipo de trabajo y en general a todas las personas con quienes Miguel tuvo la fortuna de caminar y de compartir este camino de liderazgo, de poder representar también a nuestra generación una generación que desafortunadamente nació y creció en medio de la violencia, y que hoy le cuesta la voz a una persona que le sirvió a Colombia y que quiso aportar desde las diferencias, seguramente sí a tener un mejor territorio”.

Aseguró como lamentable para la democracia el asesinato del precandidato presidencial.

“Desafortunado para la democracia de nuestro país, que pensar distinto cueste la vida. Creo que como generación en eso tenemos que insistir en que pensar distinto sea la posibilidad de construir y que no sean las balas las que primen en nuestro país. Enviamos toda nuestra solidaridad y más profundo, respeto y cariño a todos los que hemos tenido la fortuna de compartir distintos escenarios con Miguel y que hoy lamentamos que Colombia haya perdido esta voz”.

Otro congresista que lamentó la muerte del senador, Miguel Uribe, fue Wilmer Castellanos.

“Profundamente conmovido y triste por la partida de nuestro compañero en el Congreso y de comisión, Miguel Uribe Turbay. Es doloroso saber que el anhelo de servir y luchar por Colombia termine cobrando la vida de aquellos que entregan su esfuerzo por nuestro país”.

Castellanos destacó a Miguel Uribe como un compañero destacado en el Congreso.

“Miguel no solo fue un líder, sino también un compañero destacado: un hombre vehemente pero siempre respetuoso, un pilar cuyo legado perdurará en el corazón y en la mente de muchos. A su esposa, hijitos, familia, amigos y equipo, les envío mi abrazo solidario y mis oraciones en estos momentos tan difíciles. Que encuentren fuerza en los recuerdos compartidos y en el amor incondicional que él les brindó. Que descanse en paz”.

Héctor David Chaparro, Representante del Partido Liberal dijo que Colombia, con la muerte de Miguel Uribe se levanta con muchísimo dolor y tristeza en el alma.

“Para las personas que hacemos política y creemos que a través de la política podemos transformar la realidad de nuestro país esto es inmensamente doloroso. Es inmensamente doloroso ver que la historia de nuestro país se siga repitiendo que estas historias de sufrimiento de tristeza de dolor vuelvan a marcar la historia de la democracia en Colombia, es inmensamente triste que en nuestro país se tenga que pagar con la vida la defensa férrea de las convicciones y de los principios”.

Hizo un llamado a que todos los sectores políticos moderen el lenguaje en medio del dolor que vive el país por la muerte del senador.

“La muerte de Miguel Uribe debe invitarnos a la reflexión a todos los sectores políticos para moderar nuestro lenguaje para que el debate que se da alrededor de las ideas, alrededor de cómo se debe llevar el rumbo de nuestro país, siempre esté enmarcado por el respeto, por el reconocimiento del otro y solo así sólo si a través del respeto del reconocimiento vamos realmente a poder construir una Colombia en paz, una Colombia con una democracia que pueda realmente ser fuerte y que pueda proteger la vida de aquellos que decidan hacer política, pero también por supuesto la vida de todos los colombianos”.