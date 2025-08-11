“Colombia no puede volver a épocas oscuras”: senador Ciro Ramírez tras la muerte de Miguel Uribe

Los dos eran compañeros en el Senado y en el partido Centro Democrático.

El país despertó el lunes 11 de agosto conmocionado por la confirmación de la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado a tiros el pasado 7 de junio en el occidente de Bogotá

El estado de salud del legislador se deterioró el fin de semana cuando los médicos de la Fundación Santa Fe, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral.

Visiblemente afectado el senador boyacense del Centro Democrático, Ciro Ramírez, lamentó la muerte del precandidato presidencial, Miguel Uribe.

El senador Ciro Ramírez lamentó la muerte de su compañero de pupitre en la bancada del Centro Democrático, el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. El congresista boyacense dijo que el país no puede volver a épocas oscuras.

“Enviamos toda la solidaridad a María Claudia y a su hijo. Duele por Colombia, duele por su familia. Es un dolor en el alma. No podemos volver a esas épocas oscuras, que esto permita la unión de todo el país. Miguel descansa en paz”.

Las autoridades ya capturaron a seis personas que estarían relacionadas con el atentado, pero ahora le corresponde a la Fiscalía reformular las imputaciones, ahora por el homicidio del precandidato Miguel Uribe.