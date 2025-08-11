Bogotá y Cundinamarca lamentan la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Bogotá D.C

Tras más de tres meses de permanecer en estado crítico en la Fundación Santa Fe, el precandidato presidencial y senador de la República, Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto. “Miguel fue un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio. Me duele y lamento profundamente su muerte”, recordó Galán.

“El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerli pronto” exigió el alcalde.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, cercano al político colombiano, se sumo a las voces de lamento y envió un mensaje de solidarias a su familia.

“Con su partida perdemos todos aquellos que por una u otra razón lo conocimos, los que trabajamos con él, los que lo acompañaron en su camino, pierde también el país que tenía en él un político comprometido, serio y honesto”, escribió en sus redes el secretario.

Desde la Secretaría de Gobierno recordaron el paso de Uribe Turbay en esta entidad durante la alcaldía de Enrique Peñalosa en 2016-2019.

“Miguel hizo parte de a historia reciente de Bogotá. En la Secretaría impulsó iniciativas para fortalecer la institucionalidad, promover la participación ciudadana y garantizar el ejercicio democrático. Su legado hace parte de los debates que han moldeado una ciudad más consciente de su diversidad y de sus retos”.

Desde la Alcaldía de Bogotá piden a la ciudadanía honrar la memoria de Uribe Turbay con respeto, diálogo y empatía.

El personero de Bogotá, Andrés Castro, hizo un llamado a la reflexión. “Es el momento de respaldar la justicia, las instituciones y trabajar unidos por un país mejor. El mayor homenaje a Miguel es continuar profundizando la democracia, ponerlo punto final a la polarización y eliminar los discursos de odio en el debate político”.

Desde el Concejo de Bogotá recordaron la trayectoria de Uribe Turbay en este Cabildo entre 2012 y 2015, y siendo secretario de Gobierno entre 2015 y 2018 durante la administración de Enrique Peñalosa.

“En nombre de la Mesa Directiva y de todos los concejales de Bogotá, honramos su memoria y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, de la democracia y La Paz”, expresó el Cabildo Distrital.