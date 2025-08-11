Atacan con elemento incendiario vehículo de empresa en la Nueva Sexta de Cúcuta

Ataque por presunta extorsión en la Nueva Sexta / Foto: Cortesía

Cúcuta.

Un ataque con elemento incendiario se registró hacia las 9:00 de la mañana de este lunes en el sector de la Nueva Sexta, en Cúcuta, cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra, al parecer de referencia GN 125, lanzaron una botella con combustible contra un vehículo de carga liviana.

El hecho ocurrió frente a una bodega del módulo 3, donde el vehículo, un Chevrolet NKR perteneciente a una empresa distribuidora de bebidas, resultó con daños por las llamas generadas tras el impacto.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el ataque podría estar relacionado con posibles exigencias económicas, pues la empresa habría recibido amenazas previas.

Se investiga si detrás de este hecho estaría el Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez del Eln, que tendría presencia en la zona.

Las autoridades adelantan las indagaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.