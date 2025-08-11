Alcaldía de Los Patios atrae morosos con atractivos descuentos. / Foto: Archivo. ( Alcaldía de los Patios. )

Norte de Santander

La alcaldía del municipio de Los Patios está haciendo la invitación para que aquellas personas que tienen morosidad con el pago de sus impuestos, reciban hasta un 95% de descuento en intereses.

“Tenemos un beneficio importante para aquellas personas que están en mora en el pago de los impuestos de predial, industria y comercio. Hasta el 31 de agosto hay un descuento del 95% de intereses, multas y sanciones” dijo Jesús Antonio Rincón, secretario de Hacienda de Los Patios.

Indicó que “a través de la sede electrónica del municipio, usted puede consultar en línea, pagar a través de PSE. También pueden solicitar a través del correo electrónico los estados de su cuenta. Esto es un compromiso de nuestro alcalde Alexi Valencia, seguir construyendo una ciudad segura y solidaria para todos”.

Indicó que, en la actualidad, la cartera morosa supera los 30.000 millones de pesos. “Con esta oportunidad, la deuda se le reduce casi a un 60% a aquellas personas que tienen deudas por más de cinco años y lo más importantes es que se quitan de encima ese cobro coactivo”.

Aseguró que son varios los pobladores de Los Patios que, en la actualidad, ya cuentan con medidas cautelares por el no pago de sus obligaciones.