Jornada electoral en Cúcuta y su área metropolitana transcurrió sin novedades

Las autoridades entregaron un balance positivo de la jornada electoral desarrollada en Cúcuta y su área metropolitana, asegurando que el proceso transcurrió con normalidad y sin incidentes que afectaran el ejercicio democrático.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Jimmy Belalcázar, señaló que los 127 puestos de votación bajo su jurisdicción contaron con acompañamiento permanente de la institución.

“Fue un balance positivo de los 127 puestos de votación que tenía la responsabilidad nuestra Policía Metropolitana de Cúcuta. A lo largo y ancho se cubrieron en su totalidad. Tuvieron seguridad, un dispositivo muy robusto de policía. Tanto hombres como mujeres estuvieron comprometidos y no tuvimos ninguna observación ni ninguna novedad el día de ayer”, manifestó el oficial.

Durante la jornada solo se registró una captura en el municipio de San Cayetano. Sin embargo, las autoridades aclararon que no estuvo relacionada con delitos electorales.

“Es una captura en San Cayetano, pero es una persona que estaba siendo requerida por un juzgado por una situación totalmente aparte del certamen electoral. No fue por delito electoral. Se dio paso a que él votará, llevará a cabo el sufragio y posteriormente se dio la captura”, explicó Belalcázar.

Frente al comportamiento en la zona de frontera, el comandante indicó que se mantuvieron controles permanentes para prevenir cualquier alteración del orden público.

“En todo momento estuvimos pendientes y atentos, vigilando con nuestros elementos logísticos la frontera para evitar cualquier contratiempo. No tuvimos ninguna situación particular. Estuvimos monitoreando con nuestras aeronaves no tripuladas totalmente sin ninguna novedad”, afirmó.

Aunque se reportaron algunos comportamientos contrarios a la convivencia, como el transporte de parrillero en motocicleta y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, las autoridades precisaron que estos hechos no generaron mayores inconvenientes.

De cara a la próxima jornada electoral prevista para el 21 de junio, la Policía Metropolitana anunció que mantendrá el mismo despliegue operativo y los refuerzos enviados desde Bogotá.

“No bajamos la guardia. Seguimos con la misma preparación, con el mismo personal, la misma logística y la misma fuerza para que los ciudadanos se sientan seguros de salir a las calles a realizar su ejercicio democrático”, concluyó el comandante.