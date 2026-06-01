Se anticipa celebración del Día del Padre

Cúcuta

La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios FENALCO Seccional Norte de Santander invitó a los nortesantandereanos a anticipar la celebración del Día del Padre y disfrutarla el próximo domingo 14 de junio.

Bajo el mensaje “El Día del Padre rueda el 14”, FENALCO hace un llamado a los colombianos para programar con anticipación sus celebraciones, apoyar el comercio formal y aprovechar un fin de semana que combinará deporte, gastronomía, entretenimiento y espacios de unión familiar.

El gremio explicó que las motivaciones estan generadas por el ambiente mundialista y la segunda vuelta presidencial en un fin de semana marcado encuentros familiares y una amplia agenda comercial y gastronómica en la región.

Además, se busca no restarle protagonismo a la celebración de nuestros padres, debido a que la segunda vuelta presidencial de elecciones en el país, se realizará el 21 de junio.

“Con esta iniciativa se dinamizará el comercio, se fortalecerán sectores como restaurantes, centros comerciales, entretenimiento, turismo y regalos, y se ofrecerá a las familias una oportunidad ideal para compartir con mayor tranquilidad, organización y tiempo de calidad” dijeron sus directivas.

“Esta iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias”, aseguró el presidente de FENALCO Nacional, Jaime Alberto Cabal.

El gremio destaca que el Día del Padre representa una de las temporadas comerciales más importantes del primer semestre para múltiples sectores económicos.

De acuerdo con cifras del 2025, esta celebración generó más de $641 mil millones en ventas y registró más de 4,7 millones de transacciones electrónicas en Colombia.