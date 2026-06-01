Normalidad en pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela tras jornada electoral

Luego de la jornada electoral, las autoridades reabrieron los cruces fronterizos entre Colombia y Venezuela y reportaron total normalidad en el tránsito de personas por el municipio de Villa del Rosario.

El secretario de Gobierno de Villa del Rosario, Gustavo Andúquia, informó que la frontera fue habilitada nuevamente a las 6:00 de la mañana de este lunes. “El día de hoy se abrió la frontera a las seis de la mañana, el flujo completamente normal, absolutamente normalizado el paso fronterizo en el punto de Villa del Rosario”, aseguró el funcionario.

Asimismo, indicó que durante la jornada electoral no se registraron inconvenientes en los 18 puestos de votación habilitados en el municipio. “Todas las mesas fueron completamente instaladas, sin ningún tipo de novedad, garantizándole la seguridad a todos los votantes”, señaló.

Frente a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, Andúquia aseguró que ya se adelantan las coordinaciones con la Registraduría y las demás autoridades para mantener las condiciones de seguridad en la zona de frontera y garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.