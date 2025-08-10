Santander: HOY Desfile de las Flores en Vélez en el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple

Bucaramanga

En el municipio de Vélez, Santander, culmina hoy el Festival Nacional de la Guabina y el Tiple, uno de los eventos folclóricos más importantes del país. Para el cierre, el municipio vive una de sus tradiciones más esperadas: El Desfile de las Flores, una colorida muestra que decora a Vélez y lleva años de tradición.

¿Qué hay en el Desfile de las Flores?

El desfile recorre las calles principales con carrozas decoradas con flores, balcones adornados con velas y arreglos florales, así como comparsas y parejas vestidas con el traje típico veleño. La creatividad y la innovación se mezclan con la tradición, ofreciendo a residentes y visitantes un espectáculo lleno de identidad cultural.

Según el alcalde de Vélez, Orlando Ariza, las flores utilizadas son cultivadas en la región, aunque debido a la gran cantidad que demanda la celebración, se complementa con producción de la Sabana de Bogotá.

En el marco del evento también se realiza el “Desfile Real”, en el que mujeres vestidas con trajes típicos montan a caballo, acompañadas de música en vivo con interpretaciones de guabinas, torbellinos y otros ritmos tradicionales de la región.

