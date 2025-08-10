León, equipo de James Rodríguez, se enfrenta con Monterrey en Liga MX: prográmese acá con el partido

León FC recibe en su casa a los Rayados de Monterrey por la cuarta fecha de la Liga Mexicana, quieren conseguir la segunda victoria en su casa en lo que va de esta temporada del segundo semestre del año. León se enfrenta con una de las mejores plantillas del fútbol mexicano como lo es la del técnico español Domènec Torrent, quien está en el equipo rayado desde mayo del presente año.

El equipo del colombiano James Rodríguez llega de caer ante Columbus Crew por la Leagues Cup, donde quedo eliminado en la fase de grupos. El equipo de Eduardo Berizzo aún no levanta cabeza, y dejo ver un bajo nivel de juego en este campeonato.

¡TODOS AL GLORIOSO! 🏟️



Compra ya tus boletos 🎟️ para nuestro partido del próximo lunes 🆚 @Rayados.



A la venta en taquillas del Estadio 🏟️ o en línea a través de @boletomovil 📲 https://t.co/gdfUwj9CFY pic.twitter.com/GiRBgHZNxw — Club León (@clubleonfc) August 10, 2025

James Rodríguez salió con molestias en el último compromiso y aún no está definido si jugará este lunes 11 de agosto, a respuesta en rueda de prensa esto fue lo que dijo en entrenador Berizzo: “James arrastra alguna molestia, pero lo evaluaremos para ver sí será de la partida, creo que una sincronización defensiva con mayor cobertura y que se transforme en la cercanía del equipo, hemos permitido demasiadas situaciones de gol en contra, debemos trabajar eso”, revelando también los problemas tácticos del conjunto.

Le podría interesar: ¿James Rodríguez seguirá en León en el 2026? Directivo del club habló sobre el futuro del colombiano

Por su parte, Monterrey, equipo donde juega el defensa antioqueño Stefan Medina, tampoco le alcanzó para avanzar en el torneo continental de Leagues Cup, viene de caer 0-2 ante Charlotte FC; diferente panorama en la Liga Mexicana, donde es sexto con seis puntos, tras haberle ganado a Atlético San Luis y Atlas.

Se dará entonces este encuentro de los colombianos James Rodríguez y Stefan Medina, ahora como rivales, tras haber sido compañeros en la Selección Colombia en tres ediciones de la Copa América. Pero también hay duelo de ex-Real Madrid con en otro defensa de Monterrey, Sergio Ramos, quien hace parte del club desde febrero del 2025.

El compromiso entre León FC y Monterrey se jugará en el estadio conocido como Nou Camp, a partir de las 8:00 p.m (hora Colombia) cuando suene el pitazo inicial, podrá seguir el compromiso en el minuto a minuto de Caracol Radio.

Lea también: Nelson Deossa será jugador del Real Betis: su venta hará historia en México