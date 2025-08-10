El Comité Intergremial de Caldas rechaza la petición de que Gensa sea trasladada a Boyacá

Manizales

El Comité Intergremial de Caldas respalda que Gensa permanezca en su sitio de origen, puesto que ha generado bienestar y buen servicio a los habitantes de los departamentos de Vichada, Vaupés, Chocó, Amazonas, entre otros apartados, mediante proyectos estratégicos, por lo que respetando la sede principal de la empresa generadora es un actuar racional, según explica Felipe Montes Trujillo, presidente de la Junta directiva del Comité intergremial de Caldas.

“Fue designada por el gobierno para manejar el desarrollo eléctricos e hidroeléctricos en lugares apartados, en lo que llaman la Colombia profunda y manejar la térmica de carbón Termopaipa. Nos parece que la gestión es positiva y eso hay que apoyarlo, pero también defender lo que ha hecho. Se han escuchado voces de líderes boyacenses pidiendo que se traslade la administración de Gensa hacia allá, pero esa no es la solución para las problemáticas”.

Agrega que el paro minero reciente en Boyacá es complejo, pero agradece a las mesas de diálogo realizadas para llegar a acuerdos. Igualmente, explica que los mineros artesanales son clientes o proveedores de Gensa que atravesaron unas dificultades, pero la gerencia ha estado pendiente en resolverlas.

“Creemos que en Caldas está bien, aquí hay un manejo adecuado de la empresa que sirve mucho al país, especialmente, a esa Colombia profunda que no conocemos mucho, pero que requiere bastante apoyo y ese es el motivo por el que nos manifestamos”, manifiesta el Presidente de la Junta Directiva del Comité Intergremial de Caldas. Agrega que Gensa genera más de 400 empleos y tiene bagaje en el conocimiento del servicio eléctrico, por lo que opina que es un buen aporte al país.