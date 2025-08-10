Con éxito se desarrolló el Rally Tour Colombia en Manizales y Caldas, a pesar de las fuertes lluvias

Manizales

Desde el inicio del Rally Tour Colombia, la lluvia fue la protagonista, no obstante, los participantes lograron superar las condiciones climáticas para registrar las mejores marcas en la competencia de regularidad, como lo hicieron el piloto Fernando Rodríguez Olmos y la navegante Lina María Rodríguez, ganadores de la categoría ‘Sports’.

“Hemos participado en las tres ediciones anteriores, se disfruta muchísimo y la verdad es un deporte muy bonito y con mucha seguridad y las carreteras estuvieron fantásticas. Resaltamos los maravillosos paisajes, los nevados y los cafetales. La verdad se goza la adrenalina y creo que fue un plus para muchas personas; tal vez sea molesta la lluvia, pero para este deporte es un poco desafiante. Aquí no gana quien más corra, sino lo fundamental es la precisión”.

En la categoría ‘vintage’, el piloto Nicolás Bedoya y el copiloto Ricardo Abello, era la primera vez que competían juntos, sin embargo, hubo una buena conexión y además superaron una marca de velocidad y regularidad.

“Nos divertimos. El día 1 fue complejo por unas colisiones en el Alto de la Línea cuando veníamos a Manizales. El día 2 tuvimos un recorrido acompañado de muy lindos paisajes y el cierre de la jornada con una trepada al Alto de letras donde le sacamos el jugo al Subaru Legacy. El día 3 fue más retador, teníamos que salir a defender el liderato y conservarlo. Yo corrí rallys de velocidad con Nicolás, pero es la primera vez que participamos en uno de regularidad”.

Experiencia, conocimiento y victoria

Un par de hombres que llevan 45 años corriendo en competencias nacionales e internacionales, se impusieron en la modalidad de carros modernos y ellos son Martín y Santiago Echavarría, quienes destacan que las exigencias de la competencia fueron muy buenas comprobándolo en un Honda WR-V 1.500 cm3.

“Nosotros hemos corrido por todo Colombia. Yo (Santiago) corro con mi esposa, pero en general, hemos estado en Costa Rica, México, entre otros países. Yo (Martín) he sido dirigente durante mucho tiempo, fui Presidente de la Federación Colombiana de Automovilismo y nosotros dos con Jorge Iván Bedoya, organizamos un campeonato nacional de rally desde el 2011 al 2014 siendo la primera y única vez que ha habido una competencia de estas homologada por la Federación Internacional del Automóvil. En este caso, obtuvimos el primer puesto por la experiencia, conocemos el terreno”.

Los novatos que ganaron por primera vez el rally

Mientras que Anderson Enrique Velásquez y Alejandra Rivas, esta pareja de esposos pereiranos, cuentan su experiencia de disputar por primera vez el Rally Tour Colombia y de ser ganadores en la categoría ‘novatos’, aunque ya se preparan para correr Trepadores en Génova, Quindío.

“La experiencia fue brutal. Es un trabajo en equipo, el hecho de tener un copiloto, que en este caso es mi esposa, fue un factor diferencial para quedar en el podio. La experiencia del rally es encantadora y queremos volver a participar. Como lo dijo mi esposo, es emocionante y genera mucha adrenalina, no conocíamos la ruta y no no jugó en contra, ya que descubríamos las rutas. Nuestro carro es un Ford Fiesta Titanium y ya está listo para ir a Trepadores el otro fin de semana”.

La próxima edición del Rally Tour Colombia se correrá el próximo año. Su director, Jorge Iván Bedoya, cuenta que entre tanto, en este segundo semestre se llevarán a cabo las dos válidas del campeonato nacional. La primera será el 20 de septiembre en Boyacá y la segunda, el 8 de noviembre entre Cundinamarca y Tolima.